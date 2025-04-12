«الهدافون» أمام «أصدقاء الأمس» في الدوريات الكبرى!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يوجد شيء أكثر تدميراً لعشاق كرة القدم من مشاهدة نجم يسجل هدفاً ضد ناديه السابق، وفي كثير من الأحيان، حقق هؤلاء اللاعبون مكانة مرموقة في أنديتهم قبل البحث عن تحدٍ جديد.

ولا ينسى أحد احتفال إيمانويل أديبايور مع مانشستر سيتي، عندما ركض بطول الملعب للاحتفال أمام جماهير أرسنال الزائرة، كما سجل كريستيانو رونالدو هدفاً شهيراً لمصلحة ريال مدريد في مرمى مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، بينما سجل الظاهرة رونالدو في 4 مباريات «الكلاسيكو» أمام برشلونة لمصلحة ريال مدريد.

وسجل أيضاً روبرت ليفاندوفسكي هدفين في فوز برشلونة على بوروسيا دورتموند 4-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يسجل أي لاعب ضد ناديه السابق أكثر من المهاجم البولندي المخضرم، ونرصد في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين فعلوا ذلك بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

منذ عام 2000، في الدوريات الأوروبية الكبرى، سجل ليفاندوفسكي 29 هدفاً بشكل عام أمام دورتموند في 28 مباراة فقط، وغادر اللاعب «36 عاماً» دورتموند في صفقة انتقال مجانية عام 2014 إلى منافسه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، وسجل ليفاندوفسكي 27 هدفاً في مرمى دورتموند عندما كان لاعباً في البايرن، قبل هدفيه بقميص برشلونة، حيث يحتل المركز الأول في الأهداف أمام ناديه السابق، ويحتل هاري كين المركز الثاني برصيد 19 هدفاً في 19 مباراة ضد ليستر سيتي المعار إليه سابقاً من توتنهام بفارق 10 أهداف عن الرقم القياسي الذي سجله ليفاندوفسكي، وفي المركز الثالث يأتي الإيطالي تشيرو إيموبيلي، حيث سجل 15 هدفاً في مرمى جنوى، 13 منها لاعباً في لاتسيو.