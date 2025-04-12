بياستري أول المنطلقين في جائزة البحرين



الصخير (رويترز)

حسم الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، مركز أول المنطلقين بجائزة البحرين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على جورج راسل سائق مرسيدس والذي ينطلق من المركز الثاني.

وينطلق لاند نوريس متصدر الترتيب العام للسائقين، وزميل بياستري في الفريق، من المركز السادس، بينما يبدأ ماكس فيرستابن سائق رد بول وأقرب منافسيه في بطولة العالم السباق من المركز السابع.

ويبدأ شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الثالث، والإيطالي الصاعد أندريا كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس من المركز الرابع، وبيير جاسلي سائق ألبين من المركز الخامس.