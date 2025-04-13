كوريا الجنوبية.. استئناف جهود الإنقاذ بموقع بناء منهار

قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن عمال الإنقاذ مستعدون اليوم الأحد لاستئناف جهود العثور على عامل مفقود في موقع بناء مترو أنفاق منهار في مدينة جوانجميونج. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن موقع بناء خط سينانسان في جوانجميونج، جنوب سول، انهار يوم الجمعة ما تسبب في تضرر جزء من الطريق وإلحاق أضرار بالعديد من المباني. ولم يكن من الممكن في البداية الوصول إلى خمسة عمال، ولكن تم العثور على ثلاثة منهم سالمين، بينما تم إنقاذ عامل آخر. وعلقت السلطات ليل السبت أعمال الإنقاذ للعثور على العامل الخامس، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في ظل سوء الأحوال الجوية.