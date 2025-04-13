«عقوبة فنية» تُسلّط الضوء على أسوأ مواسم ليما تهديفياً مع الوصل!

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تصدّر غياب فابيو ليما، نجم الوصل، عن مباراة فريقه أمام ضيفه الوحدة، والتي انتهت بالتعادل 2-2، بقرار فني من المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مشهد قمة «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي حافظ خلالها «الإمبراطور» على المركز الرابع برصيد 34 نقطة، مقابل 36 نقطة لـ«العنابي» صاحب الترتيب الثالث، من إجمالي 21 مباراة للوصل و20 مباراة للوحدة.

وسجل جواو بيدرو هدفي الوصل في الدقيقتين 20 و45، فيما عاد الوحدة بفضل هدف المدافع روبين فيلب في الدقيقة 47، وآخر لـ «البديل» جونكالو دي أوليفيرا بعد دقيقة من مشاركته بدلاً من كيفن أجودلو، في الدقيقة 85.

وفاجأ المدرب ميلوييفيتش جماهير «الأصفر» باستبعاد ليما «31 عاماً» من التشكيلة الأساسية، وهي المرة الأولى التي يغيب فيها عن الوصل في الدوري خلال الموسم الجاري 2024-2025، بعدما شارك في 20 مباراة «1554 دقيقة»، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى.

وأكد ميلوييفيتش، في تصريحاته عقب المباراة، أن استبعاد ليما جاء إجراءً تأديبياً، وقال: «لا يختلف اثنان على كونه أفضل لاعب لدينا، لكن استبعاده كان قراراً تأديبياً، عاقبناه وعاقبنا أنفسنا أيضاً، إلا أن الفريق يأتي أولاً وقبل أي لاعب، وهذا ما أؤمن به»، مشدداً على ضرورة أن يحسّن اللاعب من سلوكياته.

وبعيداً عن القرار الفني، يقدّم فابيو ليما أسوأ أرقامه التهديفية مع «الأصفر» في الدوري خلال 11 موسماً، باستثناء موسم 2021-2022 الذي شهد عودته من إصابة قوية، وخضوعه لجراحة في وتر أكيليس، حيث شارك وقتها في 10 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

وتراجع مردود ليما في الموسم الحالي إلى 12 مساهمة تهديفية «8 أهداف و4 تمريرات حاسمة»، مقابل 27 مساهمة في الموسم الماضي 2023-2024، الذي توّج فيه مع الوصل بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، ويُعد موسم 2016-2017 هو الأفضل تهديفياً للنجم ليما، حيث سجل 25 هدفاً وصنع 7 أهداف أخرى.