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مستقبل السودان

مستقبل السودان
16 ابريل 2025 00:01

لا بد أن يتوقف القتل في السودان، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات، ومن الضروري وضع حد للفظائع التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بحق الشعب الشقيق الذي يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، فالإمارات آمنت دوماً بأن لا حلّ عسكرياً لهذا الصراع المدمر الذي دخل عامه الثالث؛ بسبب إصرار أطراف الصراع على إطالة أمد الحرب، وتجاهلهم لأي نداء أو دعوة لوضع السلاح والجنوح للسلم.
لا مكان للسيطرة العسكرية في السودان، فالشعب السوداني يحتاج إلى بناء مستقبل يقوم على السلم والكرامة، والتوصل إلى حكومة يقودها المدنيون، تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول، ومن هنا تبرز أهمية عودة الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار، والمشاركة الفعالة في جهود إحلال السلام في السودان، ذلك أن الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وتأمين عملية سياسية وإجماع وطني نحو إرساء الأمن والاستقرار والتنمية.
الإمارات تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظائع، مجددة دعوتها، بعد مرور عامين على اندلاع هذا الصراع، إلى وقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب تكثيف المجتمع الدولي جهوده لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، انطلاقاً من دعمها الراسخ للشعب السوداني الشقيق، والسعي لتخفيف معاناته، وتعزيز فرص إحلال السلام.

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