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إنقاذ السودان

إنقاذ السودان
17 ابريل 2025 00:01

مشاركة إماراتية فاعلة في «مؤتمر لندن حول السودان»، تستكمل سلسلة جهود الدولة في إنقاذ الأشقاء بالسودان من أكبر أزمة إنسانية يعانون منها، في ظل استمرار الاقتتال بين «القوات المسلحة السودانية» و«قوات الدعم السريع» اللذين لا يزالان يرتكبان الفظائع على نطاق واسع، ويعيقان جهود المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة تضمن الانتقال إلى عملية سياسية، وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية. 
الإمارات تشدد على موقفها الواضح من الصراع المستمر منذ عامين، وتفند الادعاءات المضللة والمزيفة الهادفة إلى إطالة أمد الصراع، ومفاقمة معاناة الشعب السوداني، من خلال الدعوة إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، والتركيز على وضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية، واستهداف موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، إضافة إلى بذل الجهود الجماعية لمكافحة التعصب والإرهاب بأشكاله كافة في السودان.
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناته، بالحث على بذل مزيد من الجهد لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين السودانيين، وضمان وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، إلى جانب إبراز أهمية التنسيق الدولي الموحد، واتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة لإطلاق عملية سياسية تدفع باتجاه إحلال الأمن والسلام والتنمية.

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