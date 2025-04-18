"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية

قامت أورا ديفيلوبرز، وهي من أبرز شركات التطوير العقاري في العالم، بتأسيس مقراً رئيسياً لها في الإمارات في ون سنترال. وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية جهود الشركة في التوسع الإقليمي، بينما تدعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى بناء بيئات حضرية مستدامة تواكب تطلعات المستقبل مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي.

أسس المهندس نجيب ساويرس أورا ديفيلوبرز والتي تتمتلك محفظة عالمية تضم مشاريع سكنية وفندقية وتجارية وترفيهية. كما تملك الشركة محفظة أراضي هائلة تبلغ مساحتها 76 مليون متر مربع، وتتمتع بمجموعة عالمية من مشاريع التطوير العقاري تشمل 17 مشروعاً في سبع دول، بقيمة مبيعات محتملة تقدر بأكثر من 45 مليار دولار أمريكي.





وتشير التوقعات السوقية إلى أن السوق العقاري الإماراتي سيشهد نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للسوق من 704.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1.08 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي

أكدّ المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لأورا ديفيلوبرز على أهمية المقر الرئيسي الجديد، قائلاً: "في ضوء النمو المتسارع الذي يشهده قطاع العقارات، يمثل تأسيس مقرنا الرئيسي في الإمارات خطوة محورية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات طويلة المدى للتنمية الحضرية، إذ يعزز المقر الجديد قدرتنا على بناء مجتمعات مبتكرة تواكب تطلعات المستقبل، كما يتيح دمج أفضل الممارسات العالمية مع احتياجات السوق الإماراتي المتطورة. ونحن ملتزمون ببناء مشاريع مستدامة ومتوازنة، من خلال منح الأولوية للطبيعة والتواصل والتصميم. وأدت الخبرات الواسعة التي يتميز بها فريق الإدارة والتزامه الراسخ لدعم أورا ديفيلوبرز دوراً محورياً في بناء محفظتنا المتنوعة وتعزيز النمو وضمان التنفيذ الناجح لمشاريع استثنائية".



وسعت الشركة منذ دخولها إلى السوق الإماراتي في عام 2023 إلى تعزيز حضورها من خلال الاستحواذ على أراضٍ مميزة، والحصول على الموافقات التنظيمية، وتمهيد الطريق لإطلاق مشاريع استثنائية. ونجحت الشركة بتشكيل فريق متميز في الإمارات يضم حالياً حوالي 94 موظفاً، ومن المخطط مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات على الأقل بحلول نهاية عام 2025. من خلال دمج الخبرة المحلية في السوق مع فريق قيادي ذو خبرة ، تمكنت أورا ديفيلوبرز من بناء أساس قوي يضمن أستمرار العمليات والنمو المستدام .

ويقود هذا التوسع فريق إداري بخبرات متنوعة في التطوير، والمبيعات، والتسويق وإدارة العلامة التجارية، والادارة المالية والهندسية. حيث يحرص خالد مرجان، رئيس قطاع التطوير، على توفير تجارب حضرية فريدة ومبتكرة، فيما يقود أحمد سمير، رئيس قطاع الموارد البشرية، جهود استقطاب المواهب لتعزيز نمو الشركة في الإمارت. ويدير تامر فكري، رئيس قطاع المبيعات، الجهود الرامية إلى تعزيز تفاعل المستثمرين، فيما يقود محمد شتا، رئيس القطاع المالي، الاستراتيجية المالية، كما تسهم لانا ساويرس، رئيس قطاع العلامة التجارية، إلى جانب رشا جورجي، رئيس قطاع التسويق، في تشكيل الحضور العالمي لأورا ديفيلوبرز. ويشرف عمرو عبدالمنعم، رئيس القطاع الهندسي، على العمليات الهندسية والتنفيذ، لضمان الالتزام بأرقى المعايير العالمية، مع استمرار توسع الشركة في السوق الإماراتي.



وترتكز عملية التوسع في أورا ديفلوبرز على مشروعها الرئيسي في غنتوت وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 4.8 مليون متر مربع، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي، ويضم واجهة بحرية مميزة على الخليج العربي بطول 1.2 كيلومتر، حيث يسهم في إرساء معياراً جديدًا لمفهوم المعيشة المتصلة. وفي إطار التزامها طويل الأمد بالتسليم، ستقوم أورا ديفيلوبرز بافتتاح مراكز مخصصة لتجربة العملاء في كل من أبوظبي ودبي، لتوفير نقطة تواصل مباشرة مع العملاء وأصحاب المصلحة.

كما تُعد الشركة مستثمرًا استراتيجياً في مشروع "ديسكفري ديونز" التابع لشركة ديسكفري لاند، وهو مجتمع سكني فاخر مصمم حول ملعب جولف عالمي من تصميم توم فازيو. والذي يعكس خيارات الاستثمار الاستراتيجية الحكيمة التي تتخذها أورا ديفيلوبرز في قطاع العقارات.

ومع تعزيز حضورها في السوق الإماراتي، تواصل أورا ديفيلوبرز التزامها بإنشاء مجتمعات متوازنة ومستقبلية تجمع بين الطبيعة، والاتصال، والبنية التحتية الحديثة.









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