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الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»

الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
17 ابريل 2025 19:16

 
علي معالي (أبوظبي)

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طلب نادي الشارقة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسمياً، إقامة نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام ليون سيتي في ملعب يليق بالحدث القاري الكبير، والمقرر له 18 مايو المقبل، حيث تقام المباراة بحسب اللوائح على ملعب الفريق السنغافوري.
وأشارت «الاتحاد» إلى أن المباراة لن تقام على الملعب الوطني الذي يتسع إلى 55 ألف متفرج، بسبب إقامة حفل غنائي للمغنية والممثلة الأميركية «ليدي جاجا»، في يوم النهائي نفسه، وأكدت «الاتحاد» أن النهائي يجري على ملعب جالان بيسار أو بيشان، وهما ملعبان لا يليقان بحدث في حجم «نهائي آسيوي».
وتحرك الشارقة سريعاً لحفظ حقوقه في هذا الجانب، لضمان ظروف تنظيمية وفنية تليق بالحدث، خاصة إنها المرة الأولى التي يتأهل فيها الشارقة إلى النهائي القاري، والشيء نفسه أيضاً للفريق السنغافوري.
ويأتي طلب الشارقة في ظل المخاوف المتعلقة بملعب «جالان بيسار» الذي يستضيف مباراة ليون سيتي لأنه صغير نسبياً من حيث السعة الجماهيرية التي تبلغ 6 آلاف متفرج، ويعتمد على أرضية من النجيل الصناعي، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات نهائي آسيوي بهذا الحجم.
قال الشارقة في البيان:«ننتظر الرد من الاتحاد الآسيوي في هذا الخصوص خلال الأيام المقبلة، على أمل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أهمية إقامة النهائي في ملعب تتوفر فيه المواصفات الفنية والجماهيرية والتنظيمية التي تليق بالمسابقة وأنديتها، وتعزز نجاح الحدث إعلاميا وجماهيرياً».
من جهته، يعيش نادي ليون سيتي سايلرز حالياً فترة رائعة في تاريخه، لأنه يتأهل للمرة الأولى لنهائي دوري أبطال آسيا 2، وهو ما ينطبق على الشارقة أيضاً، وبالتالي فإن المباراة لها مذاق خاص بين فريقين، ويلعب ليون الذي يتصدر الدوري السنغافوري مع «بروناي دي بي إم إم» في نصف نهائي الكأس المحلي، حيث تُقام مباراة الذهاب 22 أبريل، والإياب 27 مايو، ويملك ليون 62 نقطة من 26 مباراة في قمة الدوري، مقابل 57 نقطة لتامبنيز روفرز من 27 مباراة.
ويبدو أن الصربي ألكساندر رانكوفيتش مدرب ليون، ما زال غير مصدق ما حدث لفريقه، بعد التأهل للنهائي القاري على حساب سيدني الأسترالي 2-1 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ،قال:«قلت إنني ما زلت أنتظر من يوقظني، ولكن الآن، بصراحة، لا أريد أن أستيقظ، بل الاستمرار في الحلم».
 

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