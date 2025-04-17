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صحة مستدامة

صحة مستدامة
18 ابريل 2025 00:01

شراكات ومشاريع ومبادرات شهدتها فعاليات «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» 2025، الذي شكل منصة لطرح خدمات علاجية مبتكرة بقطاع الرعاية الصحية، من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات الرعاية الصحية الرئيسة، ودعم سبل الوقاية من الأمراض على المستوى العالمي، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميّز في مجال التكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي الصحي.
الحدث البارز الذي أقيم برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جمع قادة الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع ورواد الأبحاث، في أبوظبي، ليشكل ملتقى عالمياً لتبادل الأفكار والرؤى، وبحث التوجهات العلمية، والمبادرات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة المجتمعية في العالم. 
أبوظبي التي استطاعت بناء قطاع صحي مستدام يلبي احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع، تواصل جهدها في تعزيز العمل الجماعي الدولي؛ بهدف تطوير نظم رعاية صحية مستدامة ومبتكرة، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على دعم تسريع مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وضرورة بناء منظومة استباقية في هذا القطاع الحيوي، تستشرف التحديات، وتشجع البحث والتطوير، وتوظف الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول للتحديات الإنسانية المشتركة.

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