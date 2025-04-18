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«الرقابة النووية» تناقش أنشطة البحث والتطوير بالهيئة

«الرقابة النووية» تناقش أنشطة البحث والتطوير بالهيئة
18 ابريل 2025 17:26

 أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه مؤخراً حيث أطلع على آخر المستجدات الخاصة بأنشطة الهيئة الرقابية ومشاريع البحث والتطوير، من بين جوانب أخرى.وأطلع المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسون، أعضاء المجلس على أنشطة التعاون الدولي، مثل المشاركة في مؤتمر المعلومات الرقابية لمفوضية الرقابة النووية الأميركية، واستضافة الهيئة لورشة عمل تقييم الأمان الاحتمالي متعدد الوحدات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن أنشطة أخرى.
واطلع المجلس على مستجدات الهيئة في الاجتماع الثامن للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، حيث أشادت مختلف الدول المشاركة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ولاسيما الإشادة بإصدار الدليل الإرشادي حول «عملية التدقيق والتفتيش - الجهة الرقابية النووية»، والتي صاغتها الهيئة بالتعاون مع المفوضية الكندية للسلامة النووية، وأصدرتها في عام 2024.
علاوةً على ذلك، اطلع أعضاء المجلس على دور الهيئة في الإشراف على أنشطة التشغيل والصيانة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات 2025، حيث نظمت الهيئة ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حلقة نقاش رفيعة المستوى حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التكنولوجيا النووية.
و اطلع المجلس على أنشطة البحث والتطوير في مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية، وقام بجولة في معرض المركز حيث تم عرض مشاريعه الرئيسية. تشمل أنشطة المركز أربعة مجالات: السلامة النووية والنظم، المواد والكيمياء، السلامة الإشعاعية والبيئة، والتكنولوجيا النووية المتقدمة. ينفذ المركز حالياً 17 مشروعاً بحثياً في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع النووي والإشعاعي.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة التطوير والتحسين، والتي ستعمل مباشرةً تحت إشراف المجلس لمراجعة الخطط والتقارير الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة بالإضافة إلى دعم التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية الأخرى في الدولة، وغيرها من الأنشطة.

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