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تنمية واستقرار

تنمية واستقرار
19 ابريل 2025 00:01

مباحثات إماراتية تشادية في أبوظبي، تؤكد التزام البلدين دفع التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات التنموية، إلى جانب رفع مستويات التعاون القائمة مع دول قارة أفريقيا على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة، والعمل بشراكة على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، كما تؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء شراكات تنموية مع القارة السمراء من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها والعالم. 
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التشادي المشير محمد إدريس ديبي إتنو، أكدت الحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. 
زيارة الرئيس التشادي، سبقها الإعلان عن توقيع الإمارات وتشاد اتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومركز غسيل للكلى في أنجمينا، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في الدول والمجتمعات الأكثر حاجةً، وانطلاقاً من نهج الإمارات الراسخ في مواجهة التحديات الإنسانية، وبناء شراكات مثمرة مع الدول الأفريقية.

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