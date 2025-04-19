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وساطة إماراتية

وساطة إماراتية
20 ابريل 2025 00:15

الإمارات تواصل دورها ومساعيها الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا، من خلال نجاح وساطتها في إنجاز أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، منذ اندلاع الحرب، بمجموع 538 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين، عبر 14 وساطة إماراتية خلال الأزمة، إلى 3771 أسيراً، بما يؤكد مكانة الدولة كشريك موثوق عالمياً في تعزيز الفرص الكفيلة بتهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف. 
وساطة جديدة تعكس العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وتجسد مبادئ الاتحاد ومنظومة قيم تاريخية ترتكز إلى التضامن الإنساني مع المتضررين في حالات الحروب والنزاعات، كما تبرز دعمها جميع المساعي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. 
جهود إماراتية تنطلق من رسالتها القائمة على نشر السلام والاستقرار والتنمية في العالم، ودعم المساعي الدولية والجهود لتقريب وجهات النظر، وإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري، فالإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، لتحقيق نهاية سلمية وعادلة ودائمة للصراع في أوكرانيا.

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وساطة إماراتية
الإمارات
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الحرب في أوكرانيا
روسيا
تبادل الأسرى
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