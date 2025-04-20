نعم.. «الإمارات دولة استثنائية»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.. تماماً «كما أرادها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». «استثنائية» الإمارات تؤكدها أرقام المؤسسات الدولية.. 5.23 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية العام الماضي، 2.2 تريليون درهم صادراتنا من السلع، 650 مليار درهم صادراتنا من الخدمات، 490 مليار درهم فائض تجاري، حتى أن 41% من إجمالي الصادرات السلعية بالشرق الأوسط مصدرها الإمارات، لتصبح الدولة بجدارة «المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. إنجازات كبيرة صعدت بنا إلى المرتبة الـ 11 عالمياً في صادرات السلع والـ 13 عالمياً في صادرات الخدمات، وراءها جهود مقدرة لفرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، التي تعمل بكل تفانٍ لرفعة وتقدم الإمارات، لتثبت للعالم كل يوم أننا «دولة استثنائية»، تبني الجسور للمستقبل، لتبقى دائماً في الصدارة بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة.