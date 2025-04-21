"إنستقرام" يوظف الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المراهقين

قالت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "إنستقرام"، اليوم الإثنين، إن التطبيق بدأ في اختبار استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال يكذبون بشأن أعمارهم.

وأشارت شركة "ميتا" إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين منذ فترة، لكن تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات سيبدأ في البحث "بشكل استباقي" عن الحسابات التي يشتبه بأنها تخص مراهقين، حتى وإذا ما كانوا قد أدخلوا تواريخ ميلاد غير دقيقة عند التسجيل.

وأضافت الشركة بأنه إذا تبين أن أحد المستخدمين يقدم معلومات خاطئة بشأن عمره، فسيتم تحويل حسابه تلقائيا إلى حساب مراهق، وهو حساب يفرض قيودا أكثر مقارنة بحسابات البالغين.

تكون حسابات المراهقين خاصة تلقائيا، حيث يتم تقييد الرسائل الخاصة بحيث لا يمكن للمراهقين تلقيها إلا من أشخاص يتابعونهم أو لديهم اتصال مسبق معهم.

وقالت شركة "ميتا" إنه سيتم تقييد "المحتوى الحساس" مثل مقاطع الفيديو لأشخاص يتشاجرون أو التي تروج لمواد تجميلية.