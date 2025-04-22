الذكاء الاصطناعي ركيزة لتحول «كهرباء ومياه دبي» نحو خدمات ذكية شاملة

قالت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها وظفت الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الهيئة بدءاً من إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة وصولاً إلى الخدمات الذكية الموجهة للمتعاملين مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي هو عنصر أساسي في تحسين الأداء وزيادة كفاءة العمليات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال خالد بن كلبان مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي إن الهيئة شريك استراتيجي في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025 والذي يأتي بتنظيم مشترك مع مؤسسة دبي للمستقبل ويعد منصة رائدة لاستعراض التوجهات والمبادرات التي تسهم في تعزيز ريادة دبي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.



وتطرق إلى أبرز المبادرات التي تعرضها الهيئة خلال هذا الأسبوع وهي خريطة الطريق الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وتهدف إلى تحويل الهيئة لتكون أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي ومبادرة صوت المتعامل المنصة التي تمكن الهيئة من جمع وتحليل وتفسير ملاحظات المتعاملين وأفكارهم الواردة عبر جميع القنوات بطريقة منظمة ومرئية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وبوابة «خدماتك» الإلكترونية للموظفين ومبادرة «وكيل الموارد البشرية الذكي» الذي يقدم معلومات وإرشادات دقيقة بشأن مختلف استفسارات الموارد البشرية ومبادرة «وكيل التشريعات» التي توفر التوجيه المتعلق بالتشريعات المرتبطة بأنشطة الهيئة وأخصائي الفواتير الذكي و«نظام ذكاء التوزيع الكهرباني» الذي يدعم توزيع الطاقة من خلال تلخيص التقارير السنوية وتوجيه عمليات الشبكة الذكية والاستجابة للانقطاعات وغيرها من المبادرات الذكية الفعالة.



وأوضح مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرت حلولاً مبتكرة للمتعاملين حيث يمكنهم الآن إنجاز معاملاتهم عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني خلال دقائق بعد أن كانت تتطلب ساعات من الإجراءات اليدوية سابقاً أما على صعيد الموظفين فقد أسهمت هذه التقنيات في تعزيز الإنتاجية وتمكين الكوادر من التركيز على مهام أكثر استراتيجية بفضل الأتمتة الذكية.وأضاف أن الهيئة تنظم خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة سبل تسريع وتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو جعل دبي في مصاف المدن الأكثر تقدماً في هذا المجال.



وأكد التزام الهيئة بمواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تطبيقاته لخدمة المجتمع الاقتصاد والاستدامة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية.