العروبة «أول المغادرين» من «أدنوك للمحترفين»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



ودع العروبة «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد التعادل مع الوحدة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم على استاد دبا، ضمن «الجولة 22» وبلغ «النقطة السابعة»، وجاء هبوط الفريق إلى «دوري الأولى، قبل 4 جولات من نهاية البطولة، فيما وصل «العنابي» إلى «النقطة 37».

ونجح المدافع لوكاس بيمنتا في أحراز هدف «أصحاب السعادة» في الدقيقة 73، ليضع بصمته الثالثة مع الوحدة بالدوري هذا الموسم، وأدرك العروبة التعادل عن طريق لوكاس روزا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.