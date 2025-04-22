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ردّ للجميل

ردّ للجميل
23 ابريل 2025 00:15

رعاية كبار المواطنين وضمان رفاهيتهم أولوية لدى القيادة الرشيدة التي توجِّه باستمرار بتوفير كل ما يحقق لهذا المكون المجتمعي الفاعل الرعاية المجتمعية الشاملة، عبر إعداد التشريعات، وإطلاق المبادرات، وتوفير الخدمات، إضافة إلى تعزيز قدرات الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، وسط ظروف عائلية مناسبة، تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأسرهم. 
وضمن سلسلة مبادرات القيادة الرشيدة لرعاية هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مبادرة «بركتنا» التي تستهدف كبار المواطنين، ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة التي تضمن رفع جودة حياة كبار المواطنين، وتحقق التماسك الأسري، كما تجسد القيم الأصيلة لمجتمعنا الإماراتي.
المبادرة التي تأتي تكريماً لكبار المواطنين، لما قدموه من بذل وعطاء لوطنهم، ورداً للجميل عن تضحياتهم، تعزز جودة حياتهم عبر منظومة متكاملة ومستدامة من الرعاية المجتمعية، كما تكثف الجهود لتقديم الدعم المعرفي والوجداني من أجل تلبية احتياجاتهم واكتشاف متطلباتهم، وجميع ما يسعون إليه، ما يُسهم في تعزيز صحتهم النفسية والذهنية، وينعكس إيجاباً على جودة ونمط حياتهم، واستقرارهم الأسري.

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