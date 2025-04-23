أغلى نادٍ «درجة أولى» في آسيا يصعد إلى الدوري السعودي للمحترفين



أبوظبي (الاتحاد)



حقق نيوم إنجازاً تاريخياً بصعوده إلى الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على العربي 3-0، ضمن «الجولة 30» من دوري الدرجة الأولى.

وبهذا التأهل يصبح نيوم سادس نادٍ يدخل ضمن مشروع الخصخصة في «المحترفين»، إلى جانب الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، التي تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى القادسية الذي استحوذت عليه شركة أرامكو.

ويُوصف نيوم بأنه أغنى أندية الدرجة الأدنى، ليس فقط في الكرة السعودية، أو دوريات الخليج الأدنى من الدوري المحترف، ولكن على مستوى قارة آسيا من واقع الانتدابات التي قام بها فور تأسيسه، قبل عام ونصف العام، حيث يضم لاعبين تزيد قيمتهم السوقية على 29 مليون يورو، وهو رقم يصعب توفيره لنادٍ ينشط في دوري الدرجة الأولى بالقارة، بحسب تقارير.

تضم قائمة أبرز الأسماء التي ضمها نيوم القائدين السابقين للهلال والاتحاد، سلمان الفرج والمصري أحمد حجازي، بجانب الجزائري سعيد بن رحمة، والمهاجم السنغالي المخضرم مباي دياني، وأيضاً مصطفى ملائكة في حراسة المرمى، وإسلام هوساوي في الدفاع، وفهد منيف وسلطان الشمري في الوسط والهجوم، وبفضل هذه التعاقدات والاستراتيجية الفنية، أصبح نيوم نموذجاً للنجاح في كرة القدم السعودية، ويُتوقع أن يكون منافساً قوياً في دوري المحترفين من الموسم المقبل.

وتصدر نيوم دوري الدرجة الأولى، برصيد 69 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، محققاً 21 انتصاراً و6 تعادلات، وسجل لاعبوه 65 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً، وجاء نجاح نيوم على يد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي يملك خبرة واسعة في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب الفيصلي، الشباب، الهلال، والتعاون، وكانت تجربته الأبرز مع الفيصلي، حيث قاد الفريق إلى الفوز التاريخي بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020-2021، وهو أول لقب في تاريخ النادي.