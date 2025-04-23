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بدء أعمال "القمة العالمية للاستدامة" في دبي

بدء أعمال "القمة العالمية للاستدامة" في دبي
23 ابريل 2025 15:57

بدأت اليوم أعمال القمة العالمية للاستدامة بالمدينة المستدامة بدبي والتي ينظمها معهد "سي إنستيتيوت" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدى يومين.

تناقش القمة بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع التغيير مستقبل التعليم المناخي وتسريع وتيرة العمل عبر المعرفة والشراكات المؤثرة.

شهدت الجلسة الافتتاحية إطلاق برنامج دبلوم مهني متخصص في الاستدامة، يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحديات البيئية في مجالات الطاقة والغذاء والمياه والنفايات والبيئة العمرانية معتمد من هيئة المؤهلات الاسكتلندية (SQA)، ما يتيح للملتحقين فرصة الالتحاق بالدراسات العليا.

وجرى أيضا إطلاق أكاديمية "أوليف جرين" (OGA) أول منصة بالمنطقة مخصصة لتأهيل صنّاع المحتوى في مجالي الاستدامة والذكاء الاصطناعي وتقدم حالياً دورتين تدريبيتين، مع خطة لتوسيع البرامج لتشمل محتوى متخصصاً للفئات العمرية المختلفة.

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وأكد المهندس فارس سعيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد "سي انستيتيوت"، أن المعهد يحمل مسؤولية راسخة تمتد لأكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية بمجال الاستدامة يستهدف تحويلها إلى معرفة مؤثرة عبر منصات التعليم والابتكار.

من جانبها أشارت نادين أيوب، الشريك المؤسس لأكاديمية "OGA"، إلى أن صنّاع المحتوى يشكلون قوة تغيير حقيقية في الوعي البيئي، ويتم دعمهم ببرامج تدريبية متقدمة ومؤثرة.

تتضمن القمة جلسات حوارية وهاكاثون شبابيا لطلبة المدارس، إلى جانب معارض تفاعلية تجمع بين التكنولوجيا والفن والابتكار.

المصدر: وام
الاستدامة
قمة الاستدامة
دبي
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