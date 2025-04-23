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غوث الأشقاء

غوث الأشقاء
24 ابريل 2025 00:15

الإمارات مستمرة في مساعدة الأشقاء في غزة، عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت مع بداية الأزمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتشكل منظومة إغاثية متكاملة تتضمن إمدادات غذائية وصحية وإيوائية، حيث تواصل تزويد مخيمات النازحين والنقاط الطبية والمخابز بمياه الشرب، للتخفيف من حدة الكارثة المائية التي يعاني منها سكان القطاع، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق. 
توفير المساعدات العاجلة للأشقاء في غزة يأتي في إطار الموقف الإماراتي التاريخي والراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أيضاً الرفض القاطع للمساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، فقد عملت على تكثيف أعداد القوافل الإغاثية، وإطلاق مشاريع صيانة للبنية التحتية استجابةً لمناشدات عاجلة من السكان الذين يعيشون يومياً معاناة متفاقمة تصل إلى حد الكارثة الإنسانية. 
الإمارات لا ولن تدخر جهداً في توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والذي يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة للسماح بوصول المساعدات الإغاثية الضرورية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام، بالتزامن مع الدفع باتجاه إيجاد حل مستدام للصراع يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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