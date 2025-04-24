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قوة ردع

قوة ردع
25 ابريل 2025 00:01

قواتنا المسلحة تتمير بأعلى مستويات القوة والقدرة والتفوّق والجاهزية، في ظل الدعم اللامحدود من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد خلال زيارته لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً، التابع لقيادة حرس الرئاسة، أن تطوير القوات المسلحة، وتحديث قدراتها القتالية، وتعزيز جاهزيتها العملياتية، تمثل أولوية استراتيجية للدفاع عن الدولة، وبناء قوة ردع متطورة وفعالة.
لواء خليفة بن زايد الثاني، التشكيل العسكري الاستراتيجي الذي يتمتع بأعلى درجات الاحترافية في تنفيذ المهام الخاصة والتدخل السريع، يعكس مسيرة التطوير والتحديث لقواتنا المسلحة الباسلة التي ستظل على الدوام رمزاً لعزة دولة الإمارات ومنعتها، والمدافعة عن الوطن وأمنه، وصون مقدراته ومكتسباته بكل تفانٍ وإخلاص، وعوناً للحق والعدل، وسنداً للأشقاء والأصدقاء، وعنصر استقرار وسلام في المنطقة والعالم.
القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، وتنويع مصادر تسليحها، وتطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الأمنية إقليمياً ودولياً، ويعزز مكانة الإمارات قوةً دفاعيةً رائدةً، وبما ينعكس على جاهزية واحترافية منتسبي القوات المسلحة الذين يبذلون جهوداً مخلصة في ميادين الواجب، مجسدين أسمى معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة، والانتماء للوطن الأغلى.

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