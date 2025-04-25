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الرياضة

ضرب موعداً مع ميلان.. بولونيا «أول نهائي» منذ 51 عاماً!

ضرب موعداً مع ميلان.. بولونيا «أول نهائي» منذ 51 عاماً!
25 ابريل 2025 08:14

روما (رويترز)

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تأهل بولونيا إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب انتصار سهل 2-1 على ضيفه إمبولي، مما منحه فوزاً كبيراً 5-1 في مجموع المباراتين، وجعله يضرب موعداً مع ميلان في النهائي.
خاض بولونيا مباراة الإياب في الدور قبل النهائي، وهو في وضع مريح، بعد تقدمه الكبير في الذهاب، تاركاً إمبولي في حاجة ماسة إلى معجزة، لقلب تأخره بثلاثة أهداف.
وزاد جيوفاني فابيان من معاناة إمبولي، بعد مرور سبع دقائق فقط، عندما سجل لاعب الوسط غير المراقب كرة بالرأس، بعد تمريرة عرضية، ليعزز تقدم بولونيا في النتيجة الإجمالية.
ورغم أن الفريق الزائر ربما شعر بأن مسيرته في كأس إيطاليا انتهت بالفعل، فإنه رد بهدف في الدقيقة 33، عندما تصدى الحارس فيدريكو رافاليا لتسديدة أولا سولباكن، لتصل إلى فيكتور كوفالينكو الذي وضعها في المرمى.
استغل الفريقان الدقائق الأخيرة لإظهار إمكانياتهما بحرية أكبر وقدما أداءً مهارياً وإبداعياً لكن ثييس دالينجا استقبل تمريرة عرضية ليسجل برأسه هدفاً آخر لمصلحة بولونيا، قبل أربع دقائق من النهاية ليحقق الفوز لفريقه.
ويخوض بولونيا نهائي كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ فوزه باللقب في عام 1974.
وقال فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا لشبكة ميدياست «كان هدفاً وحلم هذه المدينة والنادي، احترمنا هذه البطولة منذ البداية، وعندما تصل للمرحلة النهائية يتطلع الجميع إلى بلوغ النهائي».
وأضاف «نهدي هذا النهائي لجماهير بولونيا التي تدعمنا بقوة».
وسيواجه بولونيا فريق ميلان على ملعب أولمبيكو في 14 مايو.
وصرح إيتاليانو «من شأن هذا أن يزعج ميلان لكننا نأمل في تقديم مباراة رائعة والمشاركة فيها ونحن في أفضل حالاتنا».
وتابع «ثقتنا بأنفسنا مرتفعة للغاية بالفعل وندرك أننا نواجه فريقاً من الأبطال، لكننا سنحاول استغلال نقاط قوتنا، نتطلع بشدة للذهاب إلى روما، ونأمل أن يصحبنا 30 ألف مشجع في ملعب أولمبيكو». 

 

 

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