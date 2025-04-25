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الإمارات تبدع

الإمارات تبدع
26 ابريل 2025 00:01

الإمارات كعادتها، تبدع، وتبتكر، وتتميز في نقل قصة نجاح وطنية إلى العالم، عبر جناح الدولة المقام في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، الذي يعكس إرثاً حضارياً غنياً، ورؤية ريادية لبناء شراكات جديدة، انطلاقاً من دورها المهم في تعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب، وتعظيم قيم التعاون والتكاتف في مواجهة التحديات الإنسانية.
مشاركة الدولة في «إكسبو أوساكا»، والجهود الكبيرة المبذولة في إعداد الجناح الذي يستلهم التراث الإماراتي الأصيل، ويُعبِّر عن عمق ارتباط الإمارات بثقافتها العريقة، شكَّلت موضع إشادة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي زار الجناح واطلع على مكوناته، حرصاً من القيادة الرشيدة على تعزيز وجود الإمارات في مثل هذه المنصات الدولية لأهميتها في توثيق عرى التعاون الدولي.
انطلاقاً من إرثنا وقيمنا ورسالتنا، نجحت الإمارات من خلال مشاركتها في «إكسبو أوساكا» بالتعبير عن مسيرتها المميزة، وإنجازاتها الاستثنائية، ودورها العالمي والريادي في دفع التقدم العالمي في مجالات الابتكار، والاستدامة، والفضاء، والتكنولوجيا، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب ما تبذله الدولة في إيجاد حلول نوعية للتحديات في العديد من المجالات الحيوية التي تضع في محورها سعادة الإنسان ورفاهه.

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