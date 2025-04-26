فليك يطارد جوارديولا في برشلونة!



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي برشلونة وريال مدريد اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، وليس فقط من أجل الفوز بالكأس، ويسعى برشلونة لاقتناص أول فرصة لحصد ثلاثية من الألقاب الكبرى في موسمه الأول مع المدرب هانسي فليك، الذي يسعى لمعادلة رقم المدرب الأسطوري بيب جوارديولا مع «البارسا»، و يسير الفريق بخطى ثابتة نحو لقب الدوري الإسباني، وبعد 3 أيام من نهائي الكأس، يبدأ مباراتي ذهاب وإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.

ربما يكون لدى ريال مدريد ما هو أكثر، وبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، تُعدّ الكأس أفضل فرصة له لإنقاذ موسمه ببعض الألقاب، كما أنه بحاجة إلى تعويض تأخره بـ4 نقاط أمام برشلونة مع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري الإسباني، وهي مباراة نهائية تتضمن مباراة «كلاسيكو» أخرى، وبالنسبة لبرشلونة، فإن الفوز باللقب على حساب ريال مدريد من شأنه أن يعطي دفعة قوية قبل زيارة إنتر ميلان يوم الأربعاء، حيث يسعى الكتالوني إلى لقبه الأوروبي الأول منذ عقد من الزمان.

وسيطر برشلونة على مباراتيه السابقين هذا الموسم، حيث تغلب على ريال مدريد 5-2 في نهائي كأس السوبر في يناير الماضي، بعد فوزه 4-0 في مدريد في الدوري في أكتوبر الماضي، وبعد الفوز هذا الموسم في مواجهة «الليجا» 4-0، وفي نهائي كأس السوبر 5-2، يمكن أن يصبح هانسي فليك ثاني مدرب لبرشلونة يفوز بأول ثلاث مباريات «كلاسيكو» له في جميع المسابقات، بعد جوارديولا «5 بين 2008 و2010».

وقد تكون أيضاً هي الكأس الأخيرة لكارلو أنشيلوتي، الذي يتوقع العديد من متابعي مدريد أنه يترك النادي هذا الصيف، ربما لتولي تدريب البرازيل، وتوّج أنشيلوتي بلقبه الخامس عشر مع ريال مدريد في كأس القارات ضد باتشوكا، ما جعله يصبح المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي، متجاوزًا ميجيل مونيوز (14). بما في ذلك تحقيقه لقبين على حساب برشلونة، في كأس الملك 2014 في فالنسيا 2-1، وفي كأس السوبر 2014 في السعودية 4-1.