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الرياضة

«جودو الإمارات» يرفع الحصاد إلى 3 فضيات في «الآسيوية»

«جودو الإمارات» يرفع الحصاد إلى 3 فضيات في «الآسيوية»
27 ابريل 2025 14:54


بانكوك (الاتحاد)

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«جودو الإمارات» يحصد «الفضية» في «الآسيوية»


رفع منتخب الجودو حصاده إلى 3 ميداليات فضية، في بطولة آسيا التي نظمها الاتحاد التايلاندي، في العاصمة بانكوك، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة، بعدما حصل ظفار كوسوف على المركز الثاني في منافسات «وزن تحت 100 كجم»، بخسارته أمام البحريني سادرودينوف، وشهدت التصفيات تفوق ظفار على الطاجيكي خاكيموف كارو ماتولو بـ «القاضية»، والطاجيكي مجزيوف دزاخونجي بـ «الأسكور الذهبي»، والياباني جرين كيتو، ليكون طرفاً في المباراة النهائية.
وجاء تتويج «الشاب المتألق» محمد بيك بفضية وزن تحت 73 كجم، بفوزه على الطاجيكي شارما شاموردوف، والهندي القوي كومار أرون، والصيني لي تشاجين، وخسر في المباراة النهائية أمام الأوزبكي أحمدوف شاكروف، ومقارنة بمشاركاته الدولية، فإن ما حققه محمد بيك يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده الحافل، بعد ذهبية بطولة أبوظبي، ليصبح بذلك رصيد منتخبنا 3 ميداليات، بعد «فضية» بشيرات خرودي اليوم للبطولة.
واحتل طلال شفيلي المركز الخامس في وزن تحت 81 كجم، بعد أن عانده الحظ في مباراة التأهل للمنافسة على «البرونزية» بخسارته أمام الطاجيكي مخمادوف بكوف، نتيجة الإصابة خلال مباراته الثانية أمام الصيني تشاو يونج، وتفوق عمر معروف بـ «القاضية» على بطل الصين تايبيه شين هنج، وإقصاء بطل أوزبكستان بختيورف شوخور، ليبلغ نصف النهائي لمنافسات الوزن الثقيل، إلا أنه خسر أمام الطاجيكي تيمور بسبب إصابة القدم.

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