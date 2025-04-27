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معاناة إنسانية

معاناة إنسانية
28 ابريل 2025 00:15

الإمارات تنطلق من التزامها الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، في بذل جهود مكثفة لمساعدة الأهالي في غزة، على مواجهة الظروف المأساوية، في ظل استمرار إغلاق المعابر، وتعثر وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب استمرار موجات النزوح، وتدهور البنية التحتية، ما يفاقم الأعباء الصحية والإنسانية على السكان الذين يواجهون خطر المجاعة، نتيجة النقص الحاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية. 
عملية «الفارس الشهم 3» تنفذ برنامجها الإغاثي عبر مسارات متوازية واستجابة سريعة للمستجدات على الساحة الإنسانية في غزة، حيث تعمل على توفير المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية إلى أكبر شريحة من الأسر المحتاجة، من خلال تأمين المستلزمات للتكيات في القطاع لتوزيع وجبات غذائية يومية على نحو 50 ألف نازح، وحفر آبار مياه توفر مصدر مياه صالحة للشرب للنازحين، إضافة إلى إيصال المياه للسكان في مختلف المناطق المنكوبة.
جهود الإمارات الإغاثية في غزة وتوفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، تؤكد أن الدولة لم تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم، مع مواصلتها القيام بدور ريادي إقليمياً ودولياً لمضاعفة الجهود اللازمة لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب المستعرة في قطاع غزة.

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الإمارات
فلسطين
غزة
قطاع غزة
المساعدات الإنسانية
الفارس الشهم 3
الرعاية الصحية
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