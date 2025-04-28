انقطاع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا

أفادت تقارير، اليوم الاثنين، بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، يشمل عاصمتي البلدين وأجزاء من فرنسا.

وقالت شركة «ريد إليكتريكا» الإسبانية لتوليد الكهرباء إن شبه الجزيرة الإيبيرية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن الحادث قيد التقييم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

ويذكر أنه من النادر حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة، ويبلغ عدد سكان الدولتين معاً أكثر من 50 مليون نسمة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية إن انقطاعاً واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد حوالي الساعة 30:12 ظهراً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.

وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6. 10 مليون نسمة، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمالي وجنوبي البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام برتغالية قالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية، إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ «مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي».

وأفادت الشركة، بأنها اضطرت لقطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة.

وقالت شركة الكهرباء في فرنسا أن الكهرباء انقطعت عن عدد من المنازل لدقائق في منطقة الباسك، قبل إعادتها.