التذاكر متوفرة الآن.. "تحقيق أمنية" تنظم حفل "قافية وأمنيات" الشعري الخيري

تفخر مؤسسة "تحقيق أمنية" بالإعلان عن إقامة الحفل الشعري "قافية وأمنيات" المخصص لجمع التبرعات دعماً للأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

يقام الحدث يوم 2 مايو 2025 في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ويأتي ضمن فعاليات عام المجتمع 2025 واحتفال اليونسكو بالذكرى المئوية لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس.

سيكون الحدث المرتقب مفتوحاً للجمهور.والدعوة موجهة للجميع من المهتمين بالشعر، ومحبي الأعمال الخيرية، ورعاة الفنون، والمؤسسات لشراء التذاكر والمشاركة في أمسية فريدة تحمل فيها الكلمات القوة لتغيير الحياة، حيث تُخصص جميع عائدات الحفل لتحقيق أمنيات تُغيّر حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة عن طريق مؤسسة "تحقيق أمنية".

يُجسّد حفل "قافية وأمنيات" الترابط ما بين التعابير الفنية والعطاء في سبيل الخير، حيث يُصبح الشعر صوتًا للأمل، مُسلّطًا الضوء على دور الشخصيات التي كان لمساهماتها تأثير إيجابي في حياة الأطفال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

تستضيف الفعالية الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، الشاعر الشهير والمعروف بإسهاماته المُبتكرة في الأدب العربي والتزامه الراسخ بالعمل الخيري. ويمكن الاستماع خلال الأمسية إلى الإبداعات الشعرية للأمير عبد الرحمن، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز أحداث الأمسية، حيث تتميز أشعاره البليغة بثراء ثقافي.

تشهد الأمسية أيضاً تكريم الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، وموانئ أبوظبي، الراعي البلاتيني للحدث، لدعمهما ومساهماتهما في الشعر والعمل الخيري.

ويتيح الحدث فرص الرعاية للمؤسسات التي تسعى لإحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة. ومن خلال رعاية حفل "قافية وأمنيات" فلن يقتصر دور الشركاء على دعم المساعي النبيلة فقط، وإنما يمكنهم أيضاً أن يحظوا بحضور كبير من خلال البث التلفزيوني الوطني، والتغطية الإعلامية في أبرز المنشورات، والحملات الاستراتيجية الرقمية وحملات التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع المؤثرين. كما تقدم باقات الرعاية مزايا حصرية تشمل مقاعد كبار الشخصيات، وترويجًا بارزًا للعلامة التجارية، والحضور على المستوى الوطني.

وكانت مؤسسة تحقيق أمنية قد حققت منذ تأسيسها عام 2010 أكثر من 7000 أمنية، تعبر كل واحدة منها عن الأثر السخي للدعم المجتمعي. وبدوره يعتبر حفل "قافية وأمنيات" أكثر من مجرد فعالية، حيث يشكل دعوة للعمل وفرصة للمجتمع للتكاتف دعماً للأطفال، والاحتفاء بالأمل من خلال قوة الشعر.

لشراء التذاكر أو معرفة المزيد عن فرص الرعاية، يرجى زيارة: www.makeawish.ae



تفاصيل الحدث

التاريخ: 2 مايو 2025

الوقت: 8:30 مساءً (تفتح الأبواب الساعة 6:00 مساءً)

المكان: فندق قصر الإمارات، أبوظبي

السعر: يبدأ من 500 درهم لشراء التذاكر، يرجى زيارة ticketmaster.ae



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