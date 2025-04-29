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مبادرة إنسانية

مبادرة إنسانية
30 ابريل 2025 00:01

«صندوق البدايات»، مبادرة إنسانية عالمية جديدة تنطلق من الإمارات، بشراكة بين مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني ومؤسسات دولية، بهدف تحسين الرعاية الصحية لنحو 34 مليون أم وطفل في دول أفريقية عدة بحلول عام 2030، انطلاقاً من الدور المهم الذي تقوم به الدولة، بتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة للمجتمعات الأقل حظاً. 
استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمشاركين في إطلاق المبادرة، يُجسِّد نهج القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون المشترك لمواجهة أهم التحديات الإنسانية من خلال بناء أنظمة صحية مستدامة في دول أفريقيا، وتزويدها بالموارد الكافية، امتداداً لسلسلة مبادرات عالمية انطلقت من الإمارات لمكافحة الأمراض والأوبئة، والنهوض في قطاع الرعاية الصحية لتوفير أفضل الخدمات للفئات الأكثر ضعفاً.
المبادرة التي ستعمل مع عدد من الحكومات الأفريقية والمنظمات الوطنية والخبراء الدوليين المختصين لتفادي مئات آلاف حالات الوفاة، تركز على تعزيز الكوادر الصحية وتجهيز المرافق، وستواصل حشد التمويل واستثماره في مبادرات متنوعة على مدى سنوات، لتؤكد على العطاء والدعم والمبادرات الإماراتية ذات التأثير العالمي؛ بهدف النهوض بقطاع الرعاية الصحية، والاهتمام بالإنسان أينما وجد.

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