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دعم لبنان

دعم لبنان
2 مايو 2025 00:01

نتائج مميزة لمباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي يقوم بزيارة عمل إلى أبوظبي، أكد الطرفان خلالها حرصهما على تعزيز التعاون، والعلاقات الأخوية، والعمل المشترك بهدف تحقيق تطلعات شعبي البلدين في التنمية والازدهار، وإرساء أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.
وانطلاقاً من التزام الدولة التاريخي بمساعدة الشعب اللبناني، وامتداداً للعلاقات التاريخية وروابط المحبة والتقدير والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، اتفقت الإمارات ولبنان على إجراءات ملموسة للمضي نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة، من خلال الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك، وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة، واطلاع الجانب اللبناني على التجارب الوطنية الناجحة في مجال تطوير الأداء الحكومي. 
الإمارات تقف دوماً مع كل ما يحفظ أمن لبنان، واستقراره، وسيادته، ووحدة أراضيه، وتتطلع نحو تقديم أي جهد يصب في مصلحة تعزيز أوجه التنمية فيه، ومساندته في مواجهة التحديات، إضافة إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها المهم في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، ليعود لبنان إلى موقعه المهم في محيطه العربي والإقليمي والعالمي، لكون لبنان الشقيق من ركائز العمل العربي المشترك.

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