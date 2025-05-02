الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحطم مروحية في أستراليا

تحطم مروحية(أرشيفية)
2 مايو 2025 08:35

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة بعد تحطم مروحية  في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا في جنوب شرقي أستراليا، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم الجمعة.

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد يستقبل الحاكمة العامة لأستراليا في واحة الكرامة
الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

وذكرت شرطة فيكتوريا إن المروحية سقطت بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بقليل (0000 بتوقيت جرينتش) في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب ملبورن.

وجاء في بيان للشرطة: "تمكن الأشخاص الثلاثة من الوصول إلى الشاطئ وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ".

وقال البيان:"لم يجر تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالحادث في هذه المرحلة". وأضاف البيان أن "مكتب سلامة النقل الأسترالي سيحقق في الحادث بمساعدة الشرطة".

المصدر: وكالات
أستراليا
تحطم مروحية
آخر الأخبار
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:52
نوتنجهام يرفض تعزيز الآمال!
الرياضة
نوتنجهام يرفض تعزيز الآمال!
اليوم 08:44
ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 08:43
تشيلسي.. «طوفان الرباعية»
الرياضة
تشيلسي.. «طوفان الرباعية»
اليوم 08:36
تحطم مروحية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحطم مروحية في أستراليا
اليوم 08:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©