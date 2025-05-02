تحطم مروحية في أستراليا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة بعد تحطم مروحية في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا في جنوب شرقي أستراليا، بحسب ما أعلنته الشرطة اليوم الجمعة.

وذكرت شرطة فيكتوريا إن المروحية سقطت بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بقليل (0000 بتوقيت جرينتش) في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب ملبورن.



وجاء في بيان للشرطة: "تمكن الأشخاص الثلاثة من الوصول إلى الشاطئ وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ".



وقال البيان:"لم يجر تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالحادث في هذه المرحلة". وأضاف البيان أن "مكتب سلامة النقل الأسترالي سيحقق في الحادث بمساعدة الشرطة".