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الرياضة

«المبارزة» يشارك في الجائزة الكبرى بكوريا والصين

«المبارزة» يشارك في الجائزة الكبرى بكوريا والصين
2 مايو 2025 14:00

 
دبي (وام)

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يشارك منتخب الإمارات للمبارزة، سلاح السابر «فئة العموم»، في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها سيؤول عاصمة كوريا، والتي تنطلق اليوم وتستمر إلى 4 مايو الجاري.
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، أن المشاركة تأتي ضمن برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والاحتكاك بالمصنفين العالميين في مختلف الأسلحة.
ويضم منتخب السابر ثلاثة لاعبين هم: خليفة العبري، وحامد المازمي، وأحمد الحمادي، تحت إشراف المدرب فيرجيل مارسيل.
وأشار البلوشي إلى أن منتخب سلاح الفلوريه يستعد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها الصين من 16 إلى 18 مايو الجاري.
وأوضح أن تشكيلة منتخب سلاح الفلوريه تضم ثلاثة لاعبين ولاعبة واحدة، هم فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، وذلك تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل.

 

الإمارات
المبارزة
كوريا
الصين
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