23% نمو أرباح «تيكوم» خلال الربع الأول



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 23% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 361 مليون درهم، مدعومة بالأداء الاقتصادي الاستثنائي لإمارة دبي ومكانتها المتقدمة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 680 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، محققة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، بفضل الأداء القوي لجميع قطاعات الأعمال، وتطبيق خطتها الاستراتيجية للتوسع وتحقيق النمو المستدام.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% إلى 540 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 79%.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: تعكس النتائج القوي الأداء الاستثنائي لمحفظة أصول المجموعة المتنوعة، ودورها في دعم اقتصاد المعرفة في دبي، من خلال استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتخصصة في ستة قطاعات استراتيجية.

وأضاف أن هذا الأداء المتميز يعكس مكانة المجموعة الرائدة في قطاع مجمّعات الأعمال في دبي، ويؤكد نجاحها في تحقيق النمو المستدام، مستفيدةً من البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية المتقدمة التي تتيح فرصاً واعدة لتعزيز القيمة للمساهمين.

وشهد الربع الأول من 2025 أداءً تشغيلياً مميزاً، تمثل بزيادة عدد العملاء بنسبة 6% على أساس سنوي ليتجاوز 12 ألف عميل، مدفوعاً بالطلب القوي على الأصول التجارية والصناعية وتأجير الأراضي.

وكانت أبرز المحطات التشغيلية خلال الربع الأول 2025، افتتاح مركز «إبسون» للابتكار في مدينة دبي للإنتاج خلال فبراير الماضي، والذي سيسهم في تطوير حلول تكنولوجية جديدة بالمنطقة، فيما أعلنت مدينة دبي للإنترنت عن مساهمتها بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، وفق دراسة بالشراكة مع «أكسنتشر».

كما شهدت مدينة دبي الصناعية توقيع شركة «فاب تك» اتفاقية استراتيجية مع «جروب إم» الفرنسية لتطوير حلول الطاقة النووية والمستدامة، واستقطبت استثمارات بقيمة تجاوزت 350 مليون درهم في قطاع الأغذية والمشروبات خلال عام 2024.

وانضمت شركة «إم إس دي» العالمية إلى مجمع دبي للعلوم في يناير الماضي، واستضاف المجمع أول ملتقى إقليمي لعلوم إطالة العمر في فبراير.

واستضاف حي دبي للتصميم، أسبوع دبي للموضة لخريف وشتاء 2025 - 2026، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأزياء.

وأطلقت المجموعة النسخة الثالثة من مبادرة «متجر الخير» بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية في مارس الماضي، لتسهيل التبرعات والأعمال الخيرية خلال رمضان وعيد الفطر، بمشاركة مجتمع يضم أكثر من 137 ألف موظف.

وأكدت مجموعة تيكوم استمرار التزامها بدفع عجلة النمو في دبي عبر الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها في قطاعات استراتيجية تدعم رؤية الإمارة الاقتصادية طويلة المدى.