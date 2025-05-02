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إدخال المساعدات

إدخال المساعدات
3 مايو 2025 00:01

الإمارات تواصل دورها الريادي، وتحركها المكثف إقليمياً ودولياً، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام، ومن دون عوائق، بعد التدهور الخطير للأوضاع في القطاع خلال الشهرين الأخيرين، جراء انهيار وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، واقتراب السكان من حد المجاعة، وفق تقارير أممية ودولية.
الإمارات جددت إدانتها منع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية لما يقارب الشهرين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، واستخدامها القوة المفرطة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى إصدار أوامر الإخلاء القسري، وإنشاء مناطق عازلة وممرات عسكرية، ما تسبب بموجات جديدة ومتكررة من النزوح، مشددة على رفضها وقف محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم. 
جهود الإمارات البارزة في تقديم المساعدات للأشقاء في غزة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، تترافق مع تحركاتها مع المجتمع الدولي لوقف الممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال، والعمل على إطلاق مسار سياسي، يقود إلى تحقيق حل الدولتين، والدفع قدماً بعملية السلام، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة في العيش بكرامة وأمن واستقرار.

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