الإمارات مع السودان

يجسد مهرجان «بوابة السودان»، الذي شهده أكثر من 20 ألف زائر في مركز دبي الدولي للمعارض قيم التسامح والتعايش، التي تنتهجها الإمارات، كما يعكس عمق العلاقات الأخوية، ويؤكد أيضاً حرص الدولة على مد جسور التواصل الإنساني مع الشعوب والثقافات، عبر فعاليات نوعية ترسّخ مكانة الإمارات كمنارة عالمية للتلاقي الثقافي، وإبراز التنوع الحضاري بين الشعوب.

لم يكن «بوابة السودان»، أمس، فعالية عادية، ولا مجرد احتفال ثقافي، أو مناسبة فنية أو تراثية، بل منصة لتكريم الجالية السودانية، وإبراز مساهماتها في المجتمع الإماراتي، وسط أجواء امتزج فيها الاعتزاز بالهوية مع روح الانفتاح.

بهذه الفعالية المميزة التي تعبّر عن وحدة المصير وتلاقي القيم، تترسخ أكثر فأكثر الروابط الوطيدة بين شعبي الإمارات والسودان، التي تقوم على الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك. نموذج فريد في التضامن الإنساني تقدمه الإمارات للتعايش الاجتماعي المثمر والفعال بين أبناء مختلف الثقافات، تؤكد من خلاله أنها وطن يحتضن الجميع، ووجهة للسلام والتسامح، حيث تلتقي الهويات في مساحة واحدة من المحبة والتقدير المشترك، لتبعث رسالة أمل في مستقبل أكثر إشراقاً لشعبي البلدين، انطلاقاً من المحبة الأصيلة والأخوة الصادقة للشعب الشقيق، لتبقى الإمارات والسودان دائماً منبعاً للأمن والسلام والرخاء.