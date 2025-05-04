«الإمبراطوريات والقيادة».. محاضرة في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

في أمسية جمعت بين عبق التاريخ ودهشة الحكاية، ألقى الكاتب البريطاني المتخصص في الأدب التاريخي كون إيجلدن محاضرة شائقة بعنوان «الإمبراطوريات والقيادة»، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي يختتم غداً «الاثنين»، عشرة أيام من الفعاليات الفكرية والأدبية والثقافية، استضاف خلالها نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

استعرض إيجلدن، خلال محاضرته، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، مجموعة من القصص التي تناقلها البشر على مر العصور، عن قادة وإمبراطوريات صنعت التاريخ وأثّرت في مسارات الحضارات، مثل أسبرطة، وجنكيز خان، ويوليوس قيصر، والإسكندر الأكبر، وغيرهم من الشخصيات التي لا تزال سيرهم حاضرة في كتب التاريخ ومدارس الاستراتيجية والسياسة.

وتوقف إيجلدن عند زياراته المتكررة لأبوظبي، معرباً عن سعادته بالعودة للحديث عن موضوعات طالما شغف بها، من خلال سرد مغامرات القادة عبر العصور، وانتصاراتهم ونكساتهم، والظروف التي صنعت صعودهم أو مهّدت لانهيارهم. وأكد أن دراسة تلك القصص لا تهدف إلى تمجيد الماضي، بل إلى استلهام العبر وفهم طبيعة القيادة الحقيقية، وكيف تتأسس الإمبراطوريات وتزدهر أو تنهار.

من بين القصص التي رواها، تساءل إيجلدن عن سر صلابة أبناء أسبرطة، مستحضراً تدريباتهم القاسية، وقدرتهم على الصبر وتحمل الألم، مشيراً إلى أن تلك المجتمعات كانت تغرس القيم من خلال القصص، مثل حكاية صبي إسبرطي تعلم الطاعة والانضباط من والده، ليصبح لاحقاً من حماة المدينة. كما روى قصة جندي فقد بصره في معركة، فظن أن احترام زملائه له قد تلاشى، لكنه أصر على العودة والقتال في الصفوف الأمامية، ليسقط شهيداً وهو يستعيد شرفه، ما ترك أثراً بليغاً عن معنى الكرامة والتضحية.

أما عن الإسكندر الأكبر، فاستعرض إيجلدن تفاصيل واحدة من أعظم مغامراته، حين سار مع 30 ألف جندي في الصحراء بحثاً عن الماء، وفقد أكثر من نصف رجاله في غضون 60 يوماً. وعلى الرغم من المعاناة، واصل الإسكندر زحفه، وأسهمت تلك الرحلة في ترسيخ واحدة من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ. المحاضرة لم تخلُ من عرض مجموعة من مؤلفات إيجلدن، التي لاقت اهتماماً كبيراً من الحاضرين.