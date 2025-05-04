«هوكي الجليد» يهزم أستراليا في «مونديال صربيا»

بلجراد (وام)



حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد فوزه الأول في كأس العالم لهوكي الجليد - المستوى الثاني A، المقامة حالياً في بلغراد، بعد تغلبه على نظيره الأسترالي 3-1، ليعزز آماله في البطولة بأول ثلاث نقاط، ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره البلجيكي يوم الاثنين بهدف تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الترتيب العام.

يشارك منتخب الإمارات في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في نسخة 2023 «المستوى الثاني B»، والمركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة 2024 «المستوى الثاني A».



