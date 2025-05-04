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رواد المستقبل

رواد المستقبل
5 مايو 2025 00:15

الإمارات تعزز جاهزيتها، وتستنفر إمكاناتها  في الذكاء الاصطناعي، وتضاعف قدرات أبنائها في هذا القطاع الحيوي، ليكونوا جاهزين لقيادة المستقبل، من خلال موازاة جهودها وشراكاتها لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة لجعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، عبر إعداد جيل قادر على التعامل مع هذه الأدوات الحديثة، وتوظيفها بما يخدم مسيرة الدولة التنموية، ويحقق توجهاتها في بناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي تنافسي. 
 استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لإدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025-2026، قرار يعبر بشكل واضح عن ريادية الإمارات في مختلف المجالات، من خلال تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، للتفاعل مع متغيرات العصر.
الإمارات تتعامل بشكل استباقي مع المتغيرات المتسارعة في العالم، ومنها الذكاء الاصطناعي الذي يشكل التعاطي مع أدواته وتطبيقاته أحد أهم التحديات في المجتمعات المعاصرة، لذلك فإن الدولة تعمل ليكون أبناؤها رواداً في مجالات التكنولوجيا والابتكار والإبداع، كونهم يشكلون أساساً في بناء المستقبل.

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