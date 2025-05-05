«دبي القابضة» تعتزم طرح «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي



دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة، عبر شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي إتش إيه إم» المتخصّصة بإدارة صناديق الاستثمار العقاري، عن نيتها طرح «مساكن دبي ريت» للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، في خطوة تمثل محطة نوعية في مسيرة القطاع العقاري السكني بالمنطقة.

ويُعد الصندوق الجديد أول كيان استثماري عقاري، يركز بالكامل على تأجير الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصبح الأكبر من نوعه عند الإدراج، بقيمة أصول تبلغ 21.63 مليار درهم.

ويعتزم الصندوق طرح 1.625 مليار وحدة تمثل 12.5% من إجمالي رأسماله، مع تخصيص 90% من الطرح للمستثمرين المحترفين، و10% للشريحة الأولى التي تضم الأفراد. وسيبدأ الاكتتاب في 13 مايو الجاري، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للوحدة في 21 مايو، ثم التخصيص النهائي للوحدات ورد المبالغ الفائضة في 26 مايو، مع إدراج الصندوق للتداول في سوق دبي المالي في 28 مايو 2025.

وتشير التوقعات إلى أن أول دفعتين من التوزيعات ستبلغ قيمتهما 1.1 مليار درهم. وتغطي محفظة الصندوق 21 مجتمعاً سكنياً موزعة في مواقع استراتيجية داخل دبي، وتضم أكثر من 35,700 وحدة سكنية، منها 95% شقق و5% فلل، مع متوسط إشغال تجاوز 96.8% خلال العام الماضي، ونسبة احتفاظ بالمستأجرين بلغت 87%.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، إن مساكن دبي «محفظة إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول» لعبت دوراً محورياً في تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمعات دبي المتنوعة.

من جهته قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، رئيس لجنة الاستثمار في شركة دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، إن الصندوق سجل في 2024 إيرادات بقيمة 1.8 مليار درهم، وبلغ الربح التشغيلي المعدل 1.3 مليار درهم.

وأكد أن السوق العقاري في دبي يشهد تحولات إيجابية مدعومة بالنمو السكاني والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، وهو ما يوفّر للصندوق بيئة مناسبة لتحقيق نمو مستدام.