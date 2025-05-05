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الحق ينتصر

الحق ينتصر
6 مايو 2025 00:15

رفض حاسم وقاطع من محكمة العدل الدولية لدعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، يؤكد زيف وبطلان هذه الدعوى التي تتضمن معلومات مضللة ولا أساس لها من الصحة، كما يُفشل القرار محاولة أخرى من محاولات الجيش العديدة طوال فترة الصراع، لتشتيت الانتباه عما اقترفه من فظائع إنسانية بحق الشعب السوداني، أملاً في الهروب من محاسبته عن تلك الجرائم، لكن ميزان العدالة قادم لا محالة.
 هذا اليوم الذي انتصر فيه الحق، ورفع الغطاء عن ألاعيب القوات المسلحة السودانية لتحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته يداها من تدمير وتهجير ومآسٍ، لا يزيد الإمارات إلا إصراراً على دعم الشعب السوداني دبلوماسياً وإنسانياً، لتحقيق طموحاته بالانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش الذي يثبت كل يوم إصراره على إبقاء الحرب مستعرة لتحقيق مصالح شخصية، وتصفية حسابات مع كل من ينشد مصلحة الشعب السوداني وأمنه واستقراره.
الإمارات تجدد دعوتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام في المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، كما أنه من المهم التوقف عن ألاعيب الإلهاء الإعلامي الواضحة أمام المجتمع الدولي، والبدء في معالجة جذور الصراع الذي لن يفضي في حال استمراره إلا إلى تمزيق السودان، والإمعان أكثر في مأساة الشعب السوداني الشقيق.

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محكمة العدل الدولية
القوات المسلحة السودانية
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