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مظلة الاستقرار

مظلة الاستقرار
6 مايو 2025 00:20

 قواتنا المسلحة ورجالها، عزنا وفخرنا، الركن الأساس في اتحادنا، والحصن المنيع لمنجزاته ومكتسباته، وعنوان الولاء لقيادتنا الرشيدة، ورمز الانتماء للوطن وترابه، تحتفل ويحتفل معها أبناء الوطن بالذكرى الـ 49 لتوحيدها، مستذكرين إنجازاتها الرائدة في مسيرة الاتحاد الذي أضحى بين أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً، والأعلى تنافسية، والأوثق تلاحماً بين قيادته وشعبه، ومظلة الأمن والاستقرار. 
قواتنا المسلحة، بين أهم الجيوش تسليحاً وتنظيماً وجاهزية في العالم، بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي حمل قواتنا المسلحة في عقله وقلبه، فقدم لها كل ما يعزز قدراتها في التصدي لشتى المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين الواجب، ولتؤدي رسالتها الإنسانية والحضارية، ولتظل رمزاً لعزة دولة الإمارات ومنعتها، وعوناً للحق والعدل، وسنداً للأشقاء والأصدقاء.
صناعاتنا الدفاعية أبرز أوجه التقدم في مسيرة قواتنا المسلحة، لرفع جاهزيتها وقدراتها، وإعداد الكفاءات في هذا المجال المهم، وتحفيز التكنولوجيا والابتكار، انطلاقاً من إيمان الإمارات بضرورة العمل مع مختلف الشركاء لإيجاد حلول تعزز الأمن، وتواجه التحديات الإنسانية، وتنشر مقومات السلام حول العالم؛ بما يجسد نهج الدولة وقيمها التي غرسها آباؤنا المؤسسون، ويعكس رسالة الإمارات وجيشها للمستقبل.

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