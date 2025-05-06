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الهند تلوّح بقطع المياه عن باكستان

الهند تلوّح بقطع المياه عن باكستان
6 مايو 2025 23:30

أعلنت الهند الثلاثاء أنها «ستقطع مياه» الأنهر التي تنبع من أراضيها وتروي باكستان، رداً على الهجوم الذي وقع في الشطر الهندي من كشمير.وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب «كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد».
وعلّقت الهند مشاركتها في معاهدة لتقاسم المياه أبرمت سنة 1960 مع باكستان، ردّاً على الهجوم الذي أودى بـ26 شخصاً في 22 أبريل في مدينة باهالغام السياحية في الشطر الهندي من كشمير.
ولم تعلن أيّ جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفياً قاطعاً.

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المصدر: آ ف ب
الهند
باكستان
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