خدمات مبتكرة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يكرم الإنجازات الاستثنائية، ويثني على كل المبادرات التي تعزز كفاءة الخدمات المقدمة إلى الأفراد، وترتقي بجودة حياة المجتمع، لأن الإنسان هو الغاية، ورضا المتعاملين مع مختلف الدوائر الحكومية هو الهدف، ليتمكنوا من إتمام معاملاتهم اليومية بمرونة، وبلا جهد، عبر توفير أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

التكريم جسَّده استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» التي تنظمها دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، مثنياً على هذه المبادرات النوعية القائمة على الابتكار والتميز، لما لها من أهمية في تقليل الجهد المبذول في إنجاز المعاملات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتلبية تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم المتجددة باستمرار.

أبوظبي ترسخ ثقافة التميز والابتكار في الخدمات الحكومية، وتحفز على المزيد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بمعايير تجربة المتعاملين، وإحداث تأثير ملموس في حياة الأفراد والزوار والشركات في الإمارة، من خلال توظيف الحلول الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات متكاملة، وترسيخ مكانة حكومة أبوظبي في مجال التميز الحكومي عالمياً.