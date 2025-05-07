السودان وشعبه الكريم

الإمارات لا تلتفت لأية محاولة فاشلة وبائسة من «سلطة بورتسودان» الفاقدة للشرعية للتغطية على جرائمها وفظائعها بحق الشعب السوداني، تارة بتوجيه اتهاماتها جزافاً بحق الإمارات التي نفتها من أساسها واستنكرها المجتمع الدولي، وتارة أخرى بإطلاقها ادعاءات كاذبة بحق الدولة، أبطلها قرار محكمة العدل الدولية، ليطل أخيراً ما يسمى «مجلس الأمن والدفاع» بقرار ليس من حقه، ولا تعترف به الإمارات.

«سلطة بورتسودان» لا يمكنها التحدث باسم الشعب السوداني الشقيق بعد ما ارتكبته بحقه من قتل وتجويع وتشريد، وأي قرار صادر عن هذه السلطة لا يمكن أن يمس بأي وجه من الوجوه العلاقات الراسخة بين الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين، ولن يؤثر على الجالية السودانية الكبيرة المقيمة في الإمارات والزائرين السودانيين، لأن ما يربط الإمارات والسودان وشعبيهما الشقيقين تاريخياً، أكبر وأوثق من تُرّهات الزمرة القابعة في بورتسودان، ومحاولاتها تأجيج الصراع.

«سلطة بورتسودان»، لا تمثل السودان ولا الشعب السوداني الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، جراء الفظائع الموثقة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة الشعب السوداني الشقيق، بدلاً من إنهاء هذه الحرب العبثية، واستثمار الأصدقاء والأشقاء لدعم استقرار السودان.