«الفيفا» يختار 8 مدن برازيلية لـ «مونديال 2027»



ساو باولو (أ ب)



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) استضافة ثماني مدن لبطولة كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل. وأعلن «الفيفا» عن الملاعب التي ستستضيف البطولة التي تستمر لمدة شهر، ولكنه لم يقرر بعد مكان إقامة مباراتي الافتتاح والنهائي.

كانت جميع المواقع الثمانية من بين الإثني عشر ملعباً التي استُخدمت في كأس العالم للرجال عام 2014، وهي: ريو دي جانيرو (ملعب ماراكانا)، وساو باولو (ملعب نيو كيميكا أرينا)، وبيلو هوريزونتي (ملعب مينيراو)، وبرازيليا (الملعب الوطني)، وفورتاليزا (أرينا كاستيلاو)، وبورتو أليجري (ملعب بيرا ريو)، وريسيفي (أرينا بيرنامبوكو)، وسلفادور (أرينا فونتي نوفا).

وقال رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو:«من الشواطئ الخلابة إلى المدن العصرية، سيختبر العالم الطاقة والألوان والدفء الذي لا يمكن أن تقدمه سوى البرازيل». وقال بعض أعضاء الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنهم يريدون إقامة المباراة الافتتاحية في ساو باولو، وأن تقام المباراة النهائية في ملعب ماراكانا، الذي يتسع لـ78 ألف متفرج، مثلما حدث في مونديال2014 .

وبدأت عملية اختيار المدن في أغسطس من العام الماضي. وفي كأس العالم 2014، انتقد اللاعبون والجماهير والمدربون اختيار 12 مدينة مستضيفة للبطولة التي كانت موزعة على نطاق واسع عبر البلاد.

بالنسبة لهذه البطولة، المقرر إقامتها في الفترة، من 24 يونيو إلى 25 يوليو، فإن تقريباً كل المدن المستضيفة، إما على الساحل البرازيلي أو قريبة منه، باستثناء العاصمة برازيليا، وبيلو هوريزونتي.

وتستضيف البرازيل بطولة كأس العالم للسيدات للمرة الأولى.

يذكر أن منتخب الرجال توج بلقب كأس العالم خمس مرات، فيما لم يحصد منتخب السيدات اللقب من قبل.