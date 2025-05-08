«كأس الإمارات للطائرة» تصل إلى «مربع الذهب»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنشد فرق بني ياس وحتا، والنصر وشباب الأهلي، الوصول إلى نهائي «كأس الإمارات»، رابع بطولات موسم 2024-2025 لفئة الرجال في الكرة الطائرة، وذلك من خلال مواجهتين حاسمتين، ضمن «مربع الذهب»، في الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، تجمع الأولى «السماوي» و«الإعصار»، على صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر، والثانية بين «العميد»، و«الفرسان» في «ديربي» منتظر، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وتُسدل بطولة «كأس الإمارات» الستار على مسابقات الرجال في الكرة الطائرة، والذي شهد تألق بني ياس بتتويجه بـ «ثلاثية تاريخية» شملت ألقاب كأس الاتحاد، الدوري العام، وكأس السوبر.

وحجزت فرق بني ياس وحتا والنصر وشباب الأهلي مقاعدها في نصف النهائي، بعد تخطيها منافسيها في ربع النهائي، حيث تجاوز «السماوي» الجزيرة 3-2، وتفوق «الإعصار» على العين 3-1، و«العميد» على الوصل 3-1، و«الفرسان» على عجمان بالنتيجة ذاتها.

وتُقام منافسات «كأس الإمارات» بنظام خروج المغلوب وعلى ملاعب محايدة، بمشاركة ثمانية أندية، تتنافس في سبع مباريات من الدور ربع النهائي وحتى النهائي المقرر 14 مايو الجاري.

وراعت القرعة وضع بني ياس، بطل الدوري، على رأس المجموعة الأولى، مقابل شباب الأهلي، حامل لقب الكأس، على رأس المجموعة الثانية.

يُذكر أن النسخة الأولى من كأس الإمارات أُقيمت موسم 1979-1980 وتوّج بها الشعب، فيما شهدت النسخة الـ42 في الموسم الماضي 2023-2024 تتويج شباب الأهلي باللقب على حساب العين 3-1، بينما غابت البطولة عن موسمي 1982-1983 و1990-1991 لأسباب استثنائية.