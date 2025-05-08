كوزمين: الشارقة يملك «خبرة» التفوق



مراد المصري (أبوظبي)



شدّد كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، على أن فريقه يملك خبرة المباريات النهائية للتفوق أمام شباب الأهلي، وقال: «ليس لدينا ما نخسره، ونتمسك بحظوظنا من أجل انتزاع الفوز والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقادرون على التعامل مع منافس أراه الأفضل في الدولة هذا الموسم».

ورداً على تفوقه مع الشارقة بحصد ألقاب الكؤوس، مقارنة بتفوقه عندما كان مدرباً لشباب الأهلي بحصد الدوري، قال: «ربما أصبحت أكبر عمراً، وأفضل البطولات الأقصر زمناً، وبشكل عام فإنني دائماً أسعى من أجل الفوز بجميع الألقاب الممكنة».

وأشار كوزمين إلى أنه يعتبر أن جميع المباريات التي يخوضها مع الشارقة حتى نهاية الموسم بأنها خاصة، ويسعى لعيش كل اللحظات في جميع المباريات سواءً في الكأس أو الدوري أو البطولة الآسيوية، بنفس الشغف والرغبة من أجل التفوق، ويتطلع من لاعبيه إلى تقديم أفضل ما لديهم في المباراة النهائية».

