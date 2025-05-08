سوزا: الشجاعة «مفتاح» تتويج شباب الأهلي



مراد المصري (أبوظبي)



أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن اللعب بشجاعة وقتالية أمام الشارقة «المفتاح الأساسي» من أجل حصد لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وقال: «نتسلح بعقلية الفوز من أجل إضافة لقب آخر هذا الموسم، ويجب علينا السيطرة على وسط الملعب، والتحكم في إيقاع اللعب».

وأضاف: «المنافس يتميز بالهجمات المرتدة السريعة، وبحكم أن المواجهة هي السابعة بيننا هذا الموسم، فإن الفريقين يعرفان بعضهما بالفعل جيداً».

وعبّر سوزا عن فخره بمواجهة كوزمين مدرب الشارقة، واعتبره من أصحاب الخبرات الطويلة في المنطقة، وتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة مع منتخبنا الوطني.

فيما أشاد مدرب شباب الأهلي بلاعبه بالا الذي حضر أيضاً المؤتمر الصحفي، ويرى أنه من أصحاب القدرات المتميزة، متمنياً أن يراه يوماً ما يلعب في الدوريات الأوروبية بالنظر إلى إمكاناته.