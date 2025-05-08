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هجوم مسلح على لاعبي فلامنجو!

هجوم مسلح على لاعبي فلامنجو!
8 مايو 2025 20:04

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

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تعرض عدة لاعبين من فلامنجو لهجوم مسلح على طريق سريع في ريو دي جانيرو لم يُسفر عن وقوع أي إصابات، وفقاً لما أفاد النادي البرازيلي لكرة القدم.
وقال فلامنجو في بيان، إن «بعض سيارات لاعبيه كانت هدفاً لمحاولة هجوم» حوالي الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (8:30 صباحاً بتوقيت جرينيتش)، بينما كان اللاعبون عائدين إلى منازلهم على طريق رئيس في ريو».
وأضاف أن السيارة التي كانت تقلّ حارس المرمى الأرجنتيني أجوستين روسي «والتي كانت مدرعة تعرضت لأربع رصاصات»، مشيراً إلى أنه لم يصب أي من اللاعبين أو ركاب السيارات الأخرى.
وكان اللاعبون عائدين إلى ريو دي جانيرو بعد خوض مباراة في كأس ليبرتادوريس، وهي المسابقة التي تعادل دوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، في اليوم السابق أمام سنترال كوردوبا الأرجنتيني في سانتياغو ديل أستيرو (شمال الأرجنتين)، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
من جانبها، أشارت الشرطة العسكرية في ريو إلى أنها «نفّذت عمليات بحث في المنطقة ونقلت اللاعبين» إلى مركز للشرطة.
ويعدّ روسي (29 عاماً)، حارس مرمى بوكا جونيورز السابق في العاصمة بوينوس آيرس والذي انتقل إلى فلامنجو في عام 2023 أحد أبرز اللاعبين في النادي.
ويحتل «مينجاو»، أحد المرشحين للفوز بمسابقة كأس ليبرتادوريس، المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط، خلف ليغا دي كيتو الإكوادوري وسنترال كوردوبا برصيد 8 نقاط لكل منهما.

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ريو دي جانيرو
كأس ليبرتادوريس
فلامنجو
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