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«ديزني لاند» أبوظبي

«ديزني لاند» أبوظبي
9 مايو 2025 00:01

أبوظبي تعمل على تطوير وجهات ترفيهية سياحية استثنائية، وتبرم الشراكات لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية وترفيهية مزدهرة، ضمن رؤيتها للمستقبل، حيث ستكون جزيرة ياس، التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية إقليمياً ودولياً، سابع محطة عالمية لمنتجع ديزني الترفيهي، وذلك بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، والتي شهد توقيعها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 
«ديزني لاند» أبوظبي أحد أهم المشاريع الترفيهية والسياحية الكبرى التي يتوالى إنشاؤها في أبوظبي، ويعد نقلة نوعية في تصميم المدن الترفيهية، لكونه سيقدم مفهوماً جديداً يجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية والتصاميم والرؤى المعمارية المبتكرة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة المرتكزة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ موقع أبوظبي والإمارات على خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى تحفيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
«ديزني لاند» أبوظبي التي ستتميز بالطابع الإماراتي ستكون واحة للترفيه المميز في المنطقة، والأكثر حداثة، وتقدماً تكنولوجياً، وستضيف معلماً إبداعياً جديداً بارزاً في جزيرة ياس التي حققت نجاحاً كبيراً باستقطاب ملايين الزوار والسياح على مدى سنوات، وأسهمت في مواصلة تعزيز حضور أبوظبي وجهةً أولى للسياحة العائلية والثقافية.

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